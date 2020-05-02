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كيف ستخفض السعودية نفقات الميزانية؟ الجدعان يجيب

المصدر: دبي - العربية.نت
العاصمة السعودية الرياض
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قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الحكومة قررت الاستدانة بشكل أكبر من الأسواق العالمية، ولكن ذلك وحده لا يكفي، وعلى الحكومة النظر إلى قائمة النفقات في الميزانية وتوفير الأقل ضررا على المواطنين.

وأوضح الجدعان أن بعض المشاريع ستمدد بطبيعتها وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، إضافة إلى أن بعض النفقات مثل تلك المتعلقة بالسفر والانتدابات ستنخفض بشكل طبيعي.

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قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في مقابلة خاصة مع قناة "العربية" بثت ليل السبت، إن بلاده ستتخذ إجراءات صارمة...

وزير المالية السعودي للعربية: سنتخذ إجراءات صارمة و"مؤلمة" وزير المالية السعودي للعربية: سنتخذ إجراءات صارمة و"مؤلمة" اقتصاد

"سنرفع التوصيات قريبا بخصوص النفقات التي يجب إعادة النظر فيها، استدامة المالية العامة تتطلب اتخاذ إجراءات صارمة قد تكون مؤلمة، حتى الآن يصعب التنبؤ بمدة الجائحة ولا بد من الاستعداد لها جيدا".

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