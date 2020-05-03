ارتفاع أرباح "مهارة" الفصلية 6% لـ 57 مليون ريال

ارتفعت أرباح شركة مهارة للموارد البشرية بنسبة 6% إلى 57 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2020 مقارنة بأرباح 54 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2019.

وقالت الشركة في إفصاح اليوم الأحد إن صافي الدخل الموحد العائد لمساهمي الشركة ارتفع عن الربع الأول من العام الحالي بنسبة 6% مقارنة بالربع الأول من العام السابق ويعود ذلك أساساً إلى:

- ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 5% نتيجة النمو في إيرادات قطاع الأعمال بنسبة 5% والنمو في قطاع الأفراد بنسبة 2% والذي تأثر جزئياً نتيجة التوقف المؤقت لبرنامج خدمة (العمالة المنزلية بالساعة) مع نهاية الفترة نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

- انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 5% وكذلك انخفاض في مصروف مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ 4.5 مليون ريال مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق نتيجة التحسن في أداء التحصيل وخفض الذمم المدينة وذلك حسب نموذج خسائر الائتمان المتوقعة.

وبالنسبة للمقارنة مع الربع السابق، فقد انخفض صافي الدخل الموحد العائد لمساهمي الشركة عن الربع الأول من العام الحالي بنسبة 13% مقارنة بالربع السابق ويعود ذلك إلى:

- الانخفاض في إيرادات قطاع الأفراد بنسبة 7% مقارنة مع الربع السابق بسبب التعليق المؤقت لبرنامج خدمة (العمالة المنزلية بالساعة) خلال الفترة نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك على الرغم من ارتفاع الإيراد الكلي للشركة بنسبة 1% مدعومة بالزيادة في إيرادات قطاع الأعمال بنسبة 4% مقارنة مع الربع السابق.

- تأثر مجمل الربح سلباً أيضاً بارتفاع بعض التكاليف التشغيلية كرسوم المقابل المالي خلال الفترة.

قابله انخفاض في مصروف الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ 9.2 مليون ريال مقارنة مع الربع السابق نتيجة التحسن في أداء التحصيل وخفض الذمم المدينة وذلك حسب نموذج خسائر الائتمان المتوقعة.