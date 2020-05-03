الأردن يرفع كافة قيود النشاط الاقتصادي المتخذة بسبب كورونا

قررت الحكومة الأردنية رفع جميع القيود على النشاط الاقتصادي والنقل التي كانت مفروضة بسبب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويسري قرار فتح جميع القطاعات الاقتصادية اعتبارا من الأربعاء المقبل، بكامل طاقتها الإنتاجية شريطة ألا تقل العمالة الأردنية عن 75%.

واستثنت الحكومة من رفع القيود صالات المطاعم والمقاهي ودور العبادة وصالات الأفراح والحضانات والمدارس ودور السينما ومنشآت تنظيم المؤتمرات والمعارض والصالات الرياضية.

وسمحت الحكومة الأردنية لكافة وسائل النقل العام بالعمل في كافة محافظات المملكة بسعة 50%، كما سمحت بتنقل المواطنين بمركباتهم داخل المحافظة الواحدة بمطلق الحرية.

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وأعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة عن إصدار أمر الدفاع رقم 11 الذي يلزم أصحاب المنشآت المصرح لها بالعمل بأقصى درجات الحيطة والحذر والحد من الإجراءات السلبية داخلها، ودفع كافة الموظفين والزبائن ارتداء الكمامات والقفازات.

ويتوجب على كل شخص التقيد بمسافات التباعد المقررة والالتزام بارتداء كمامة وقفازات قبل الدخول للمؤسسات العامة والأماكن التي تقدم خدمات مباشرة بها للجمهور.

كما يلتزم مقدمو الخدمات الصحية ومقدمو الخدمات المباشرة للجمهور والعاملين بالتوصيل بارتداء الكمامات والقفازات.

ويعاقب كل من يخالف هذه التعليمات بغرامة تتراوح بين 20 إلى 50 ديناراً، كما يعاقب من يخالف من المنشآت بغرامة لا تقل عن 400 دينار وإغلاق المنشأة لمدة 14 يوماً.

من جهته، أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن لليوم الأحد، وذلك لليوم السادس على التوالي.

وقال الوزير الأردني إنه جرى تسجيل حالة لسائق من جنسية عربية قادم من حدود جابر، ولم يسمح له بالدخول بذلك يصبح عدد الحالات الكلي 461 حالة.

كما لم تسجل أي حالة شفاء، أو وفاة، ليبقى عدد المرضى على أسرة الشفاء 64 مريضاً.

وقررت الحكومة السماح بفتح المطاعم ومحال الحلويات حتى الساعة السادسة بنظام المناولة وحتى الثامنة بخدمات التوصيل وإلغاء الإلزام بفحص كورونا.

وسمحت الحكومة للمخابز ببيع الحلويات، شريطة أن تكون مغلفة ومعدة مسبقاً، وذلك بعد أن أغلقت 615 منشأة مخالفة خلال الأسبوع الماضي.