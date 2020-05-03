مصر.. هل مبادرة تقسيط الضرائب كافية؟

دعا الأمين العام للجمعية المصرية للضرائب، ياسر محارم، إلى شمول جميع قطاعات الأعمال في مبادرات التسهيلات الضريبية، لمساعدة القطاع الخاص على مواجهة الآثار القاسية لجائحة كورونا.

ووصف محارم في مقابلة مع "العربية" قرار الحكومة المصرية، تقسيط الضرائب لثلاثة أشهر بأنه قرار جيد، لكنه قال إن "الشركات التزمت بالقرار، وكنا نأمل التجاوب مع مجتمع الأعمال في أن يؤجل موعد تقديم إقرارات الضرائب إلى 15 مايو وهذا لم يحصل".

وأشار إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها شركات ومكاتب المحاسبة والمراجعة المالية، الذين "عملوا في ظروف كورونا وظروف الصيام، بما يتطلب التجاوب مع مطالبات تأجيل مدة تقديم الإقرارات الضريبية، وهذا سيمكن قيمة الضرائب من الزيادة قليلا".

وأصدرت مصلحة الضرائب تعليمات بشأن تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار عام 2019 وذلك للشركات العاملة في عدد من القطاعات الأكثر تضررا من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتمثل إيرادات الضرائب نحو 75% من إيرادات الموازنة المصرية، مستهدفة تحقيق 856 مليار جنيه للعام المالي 2019/2020.