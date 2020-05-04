ارتفاع دخل قناة السويس لـ1.9 مليار دولار في أول 4 أشهر

قال رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الاثنين، إن إيرادات القناة زادت إلى 1.907 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من 2020 مقارنة مع 1.869 مليار دولار قبل عام.

يشار إلى أن القناة هي أسرع ممر للشحن البحري بين أوروبا وآسيا ومصدر رئيسي للعملة الصعبة للحكومة المصرية.

وكانت هيئة قناة السويس قد أعلنت في نيسان الماضي، عن حزمة تحفيزية جديدة لجذب الحاويات وناقلات الغاز والبترول التي تسلك طرقا أخرى، وسط أزمة انتشار فيروس كورونا التي أثرت على حركة التجارة العالمية.

موضوع يهمك أعلنت هيئة قناة السويس عن حزمة تحفيزية جديدة لجذب الحاويات وناقلات الغاز والبترول التي تسلك طرقا أخرى، وسط أزمة انتشار... قناة السويس تخفض رسوم عبور سفن الحاويات وناقلات الغاز شركات

وقررت الهيئة منح تخفيضات على رسوم العبور في القناة 6%، وتصل إلى 75%.

وأوضحت أن العمل بتلك التخفيضات سيطبق اعتبارا من الأول من أبريل وتستمر حتى نهاية يونيو من العام الجاري.

وصرح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة بالقناة منتظمة وتسير وفق المعدلات الطبيعية لأعداد وحمولات السفن العابرة للقناة ولم تتأثر حتى الآن بتداعيات ظهور فيروس كورونا.

وقال جورج صفوت، المتحدث الرسمي باسم هيئة قناة السويس، في لقاء سابق مع "العربية": "وضعت هيئة قناة السويس سياسات تسويقية مرنة لخفض تأثير كورونا على سلاسل الإمداد واجتذاب الخطوط الملاحية الجديدة لعبور قناة السويس، وكذلك تمديد قاعدة العملاء للقناة، وهو ما تجلى إيجابياً ببيانات قناة الملاحة في شهر مارس الماضي، وزيادة في عدد السفن العابرة وصلت إلى 4,6%، وكمية الحمولات بلغت 3,4%".

وأضاف "سنمنح تخفيضات لثلاثة أنواع من السفن، وهي سفن للغاز البترولي المسال، وسفن الحاويات، ونحلل كافة المتغيرات على الساحة الاقتصادية".