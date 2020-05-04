المفوضية الأوروبية تخصص مليار  يورو لأبحاث إيجاد دواء لكورونا

قالت المفوضية الأوروبية إنها خصصت مليار يورو لأبحاث إيجاد دواء لكورونا.

وتواصل أوروبا تخفيف إجراءات العزل التي فرضت على سكانها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "وباء كوفيد-19" بقرارات جديدة يفترض أن تطبق اعتبارا من الأسبوع الجاري في نحو 15 بلدا بينها إيطاليا التي تخضع لحجر صحي منذ شهرين.

ويستعد الإيطاليون الذين يخضعون لإجراءات حجر صارمة منذ التاسع من مارس لدخول سلسلة من إجراءات تخفيف العزل اليوم الاثنين بعدما دفعوا ثمنا باهظا للوباء الذي أودى بحياة نحو 29 ألف شخص في شبه الجزيرة وخصوصا في منطقة لومبارديا (شمال).