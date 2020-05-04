انكماش اقتصاد هونغ كونغ 8.9% في الربع الأول من العام

كشفت بيانات انكماش اقتصاد هونغ كونغ 8.9% في الربع الأول من عام 2020.

وتواجه حكومة هونغ كونغ ضغطا لدعم اقتصاد انزلق بالفعل نحو حالة من الركود بعد شهور من الاضطرابات السياسية، وزاد وضعه سوءا بسبب تدابير مواجهة فيروس كورونا.

وفي فبراير، أعلنت حكومة هونغ كونغ إطلاق صندوق بقيمة 30 مليار دولار لمكافحة الوباء، وحزمة قيمتها 120 مليار دولار من ميزانية هذا العام تخصص لتقديم إعانات للمقيمين الدائمين الذين بلغت أعمارهم 18 عاما فأكثر.

يأتي انكماش الاقتصاد في هونغ كونغ خلال الربع الأول بعد أن سجّل اقتصاد ​هونغ كونغ​ انكماشاً في 2019، لأول مرة في 10 سنوات، تزامناً مع التظاهرات التي شهدتها البلاد، والحرب التجارية بين ​الصين​ و​الولايات المتحدة​.

وتراجع الناتج المحلي الإجمالي لهونغ كونغ بنسبة 1.2% في 2019، فيما سجل الاقتصاد انكماشاً بنحو 2.9% في الأخير من العام الماضي.

كانت وكالة موديز قد خفضت في يناير الماضي تصنيف هونغ كونغ الائتماني من أيه.أيه 3 إلى أيه.أيه 2 وهو ما يمكن أن يضر بسمعتها الاقتصادية على المدى الطويل.

وذكرت وكالة موديز أن السبب وراء خفض التصنيف الائتماني لهونغ كونغ، هو عدم فاعلية تعامل السلطة التنفيذية والذراع التشريعية للحكومة في هونغ كونغ مع الاضطرابات الأخيرة، وهو ما يشير إلى أن مؤسسات الحكم أضعف من تقديرات موديز السابقة.