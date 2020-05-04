فرنسا: الإغلاق كان مثمراً لكن كلفته الاقتصادية هائلة

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تقديم بلاده نصف مليار يورو للرد العالمي على وباء كورونا.

وذكرت الحكومة الفرنسية، أن الإغلاق للحركة وللنشاط الاقتصادي لمواجهة الجائحة، كان مثمراً لكن كلفته الاقتصادية هائلة.

وفي إيطاليا سُمح لملايين الأشخاص بالعودة إلى أعمالهم يوم الاثنين مع بدء تخفيف أطول فترة إغلاق في أوروبا، بينما اتخذت دول من أيسلندا إلى الهند مجموعة من الخطوات لتخفيف قيود الفيروس التاجي.

وتفتح الشركات والأعمال بما في ذلك مصففو الشعر في اليونان والمطاعم أبوابها في ظل ظروف جديدة.

وبدأت إيطاليا، أول دولة أوروبية يضربها الوباء وسجلت واحد من أعلى معدلات الخسائر في الأرواح في العالم، في التحرك بعد إغلاقها لمدة شهرين. إجمالاً، تمكن نحو 4.4 مليون إيطالي من العودة إلى العمل، وخففت القيود على الحركة.