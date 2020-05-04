واردات الهند من الذهب تتراجع 99.5%

استوردت الهند أقل كمية من الذهب في شهر منذ نحو 10 سنوات، بعد أن تسببت جائحة كورونا في إغلاق النقل الجوي ومحالات المجوهرات بها.

والبلد الذي يعتبر أكثر دول العالم استهلاكا للمعدن النفيس، تراجعت مشترياته الخارجية من الذهب بنسبة 99.5% إلى 60 كيلوغراما في إبريل، من 13 طنا في مارس، وفقا لما نقلته بلومبيرغ عن مصادر بوزارة المالية الهندية.

وتشير البيانات إلى أن هذا يعد أكبر تراجع في صادرات البلاد من الذهب منذ عام 2010.

يأتي ذلك، وسط عزوف المستهلكين الأفراد والبنوك المركزية في العالم على زيادة استثماراتهم في الذهب خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو ما ظهر في تراجع معدلات الطلب من تلك الفئتين خلال تلك الفترة التي شهدت، بالرغم من ذلك، ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 6.2%.

وشهدت قطاعات السوق التي تركز على المستهلكين هبوطاً حاداً، إذ تأثّر الطلب على المجوهرات بشدة نتيجة لآثار تفشي الفيروس وتراجع الطلب ربع السنوي بنسبة 39% ليسجل أدنى مستوى حيث بلغ 325.8 طنًا، وفقا لتقرير صادر اليوم الخميس عن مجلس الذهب العالمي.

وتراجع الطلب على الذهب من قبل البنوك المركزية بنسبة 8% ليصل إلى 145 طنا في الربع الأول من العام، مقارنة مع 157 طنا في الربع الأول من 2019.