واشنطن تهدد بكين بعواقب كبيرة جداً إذا لم تنفذ هذا التعهد

أبدى وزير الخزانة الأميركي، الاثنين، اعتقاده أن الصين ستحترم تعهداتها شراء منتجات أميركية بموجب الاتفاق التجاري الموقع في كانون الثاني/يناير، مهددا بكين بـ"عواقب كبيرة جدا" في حال تخلفت عنه.

وأعلن ستيفن منوتشين لقناة "فوكس بيزنس"، "أعتقد أنهم سيحترمون تعهداتهم".

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وأضاف "تم التفاوض بشأن هذا الاتفاق لفترة طويلة. وقعه الرئيسان الصيني شي جينبينغ والأميركي دونالد ترمب ولدي كل الأسباب للاعتقاد بأن الصينيين سيحترمون الاتفاق".

والاتفاق التجاري المبرم في كانون الثاني/يناير بعد حرب تجارية دامت عامين، ينص على أن تشتري الصين سلعا أميركية إضافية بقيمة ملياري دولار خلال العامين المقبلين.

لكن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد تسبب بتوقف التجارة العالمية.

وقال منوتشين في حين يزداد التوتر بين البلدين "إذا لم يفعلوا ذلك فسيكون هناك عواقب جدية للغاية في علاقاتنا والاقتصاد العالمي، وفي الطريقة التي يتعامل فيها العالم معهم تجاريا".

وبعد هدوء قصير عاد التوتر إلى العلاقات بين الصين والولايات المتحدة. وتتهم واشنطن بكين بأنها وراء تفشي وباء كوفيد-19 ولوح ترمب مجددا بالرسوم الجمركية العقابية.

وهاجم ترمب الصين مرارا منذ تفشي فيروس كورونا. وأضعفت هذه الأزمة كثيرا الاقتصاد الأميركي الذي كان يعول الرئيس على قوته في حملة ترشحه لولاية ثانية.

والاتفاق المبرم بين البلدين ينص على شراء إضافي في القطاع الصناعي بقيمة 77,7 مليار دولار وقطاع الطاقة بقيمة 52,4 مليارا وسلع زراعية بقيمة 32 مليارا.

والهدف إعادة توازن الميزان التجاري بين البلدين الذي يسجل عجزا في الجانب الأميركي.