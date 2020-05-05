الإمارات تعمم نظام العمل عن بعد بشكل دائم لبعض الموظفين

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في الإمارات، أن نظام العمل عن بُعد سيستمر بشكل دائم لبعض الموظفين الاتحاديين والوزارات، بالتوازي مع أنواع العمل التقليدي الأخرى المطبقة حالياً، وذلك بعد انتهاء الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة كورونا.

ودعت الهيئة جميع الوزارات والهيئات الاتحادية إلى مراجعة معايير النظام لتحديد الوظائف المناسبة التي سيتم تضمينها في نظام العمل عن بعد، وكذلك آلية اختيار الموظفين لهذه الوظائف.

وكان المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قد أصدر تعميماً للجهات الحكومية لرفع نسبة تطبيق نظام العمل عن بعد إلى 100% بدءا من الأحد 29 مارس الماضي.



وأشار المجلس في تغريدة له على تويتر آنذاك، إلى أن ذلك يأتي في إطار ضمان سلامة الموظفين والمتعاملين مع الحفاظ على استمرارية الأعمال والخدمات المقدمة بأعلى جودة دعما لجهود الدولة الوقائية في مكافحة فيروس كورونا ومنع انتشاره.