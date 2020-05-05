حكومة لبنان تستعيد إدارة شركتي الاتصالات المتنقلة

قال وزير الاتصالات اللبناني طلال حواط إن مجلس الوزراء وافق يوم الثلاثاء على طلب لاستعادة الحكومة لإدارة شركتي الهاتف المحمول بالبلاد قبيل عطاء جديد.

وقال حواط على تويتر "مجلس الوزراء وافق على تكليف وزارة الاتصالات نقل إدارة شركتي الخليوي من إدارة شركتي زين وأوراسكوم إلى إدارة وزارة الاتصالات وعلى إعداد دفتر شروط المناقصة العالمية لإدارة وتشغيل شبكتي الخلوي وعقد الإدارة خلال ثلاثة أشهر".

وبموجب تلك الموافقة ستدير الوزارة شبكتي ألفا وتاتش المملوكتين للحكومة واللتين تديرهما شركتا أوراسكوم وزين على الترتيب رغم انتهاء مدة العقد.