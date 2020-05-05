رغم كورونا.. إذا امتلكت مليون دولار أين تستثمرها؟

في ظل التقلبات المتتالية في الأسواق التقليدية وسط تفاقم تداعيات فيروس كورونا المستجد، تبرز لمن يملك مليون دولار فأكثر فرص في بعض من القطاعات المختلفة مثل التكنولوجيا والصحة والسلع إلى جانب استثمارات بديلة من المؤمل أن تؤمن عائدا مجديا في الوقت الحالي.

وفي حال كنت تمتلك مليون دولار اليوم، فإن بنك Quintet Private يرى فرصا في مجال الطاقة المتجددة لقطاع النقل أي في الشركات التي تصنع تقنية البطاريات وأدوات الرقمنة للمصنعين. ويستند إلى أن أسهم هذه الشركات حاليا عند مستويات منخفضة جدا ومن المتوقع أن تشهد نموا هائلا خاصة وأن الاهتمام بالبيئة سيبقى موضوعا فائق الأهمية.

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إضافة إلى ذلك، يتوقع Quintet Private Bank حدوث ثورة جديدة في قطاع التصنيع بعد انتهاء جائحة كورونا، ولذلك يرى فرصا للاستثمار في النحاس الذي من المتوقع أن يعود إلى مستويات عامي 2017 و2018 ، التي كانت أعلى من المستويات الحالية بـ 30%.

كذلك هناك فرص للاستثمار في تطبيقات تربط المستهلكين بالمطاعم لمنع هدر الطعام مثل Karma و Too Good To Go والتي ستزداد أهمية مع انتهاء فيروس كورونا.

ويرى Bruce Lee مؤسس شركة Keebeck Wealth Management فرصا في قطاع التكنولوجيا أيضا في شركات مثل Apple وGoogle وMicrosoft وNvidia.

كما يتوقع الخبراء تطور نهج العمل من المنزل مستقبلا وبالتالي هذا سيزيد الطلب على أثاث المكاتب والكومبيوترات مع تجهيز مكاتب منزلية وسيصب في مصلحة شركات الاتصالات.

وتشير Clara Bullrich شريكة في شركة Partner at Alvarium Investments وإحدى مؤسسي شركة TheVentureCity إلى أن فيروس كورونا سرع تبني الرقمنة في جميع الصناعات، وبالتالي القطاعات الواعدة للاستثمار هي تلك المتعلقة بالأمن السحابي والتطبيقات التي تساعد على تنظيم العمل إلى جانب التكنولوجيا التي تعمل من دون لمس، إضافة إلى ذلك تتركز الفرص أيضا في مجال التكنولوجيا للقطاع الصحي كتطبيقات العلاج عن بعد.

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أما Jack Ablin رئيس الاستثمار في شركة Cresset يقول إنه سيستثمر مليون دولار في شركات الأسهم الخاصة في السوق الثانوية وهي استراتيجية توفر السيولة للشركاء المحدودين الذين يريدون التخارج من صناديق الاستثمارات الخاصة فيما تمنح المشتري فرصة الدخول في الصندوق بعد انطلاقه بفترة بسعر أقل وبرؤية أوضح. ومن بين صناديق الاستثمارات الخاصة المجدية الآن تلك التي تركز على الترفيه وتناول الطعام.

وبجانب هذه الاستثمارات التقليدية، يرى الخبراء فرصا أيضا للاستثمار في اللوحات الفنية شرط أن تختار بحذر الأعمال التي يهواها قلبك ولكنها لفنان قد يزداد أهمية مع الوقت إذا كان ناشئا. خيار آخر هو شراء أعمال فنانين معروفين بخصم إذا كان أصحابها بحاجة للنقد.

كما تبرز الاستثمارات في تذكارات البيسبول التي يمكن أن تحقق أسعارًا هائلة مع الوقت، فقميص لـ Babe Ruth بيع في مزاد في يونيو الماضي بأكثر من 5.6 مليون دولار وهو رقم قياسي في عالم التذكارات الرياضية.