السعودية تخصص ملياري ريال لتمويل استيراد منتجات زراعية

قال بيان من صندوق التنمية الزراعية في السعودية إن المملكة خصصت ملياري ريال (533.3 مليون دولار) لتمويل استيراد منتجات زراعية وتأمين إمدادات غذائية وسط مخاوف فيروس كورونا.

وستستهدف المبادرة، التي سيجري تنفيذها من خلال قروض مباشرة وغير مباشرة، في المرحلة الأولى منتجات من بينها الأرز والسكر وفول الصويا والذرة الصفراء.

وقال البيان إن منتجات أخرى سيجري إضافتها وفقا لحاجات السوق والأمن الغذائي.



وأضاف البيان أن هذه المبادرة تهدف للوفاء بأولويات التنمية والحاجات الاقتصادية في إطار المبادرات العاجلة التي وافقت عليها الحكومة السعودية لمعالجة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقال البيان إن المبادة لها هدف آخر هو تخفيف الآثار الاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك القطاع الزراعي.