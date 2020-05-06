رئيس الوزراء البلجيكي: إعادة فتح المراكز التجارية في 10 مايو

قال رئيس الوزراء البلجيكي إنه ستتم إعادة فتح المراكز التجارية في 10 مايو الجاري.

وفي العشرين من الشهر الماضي، قال مسؤولون في قطاع الصحة، إن أزمة فيروس كورونا في بلجيكا تجاوزت الذروة فيما يبدو مع انخفاض عدد الأشخاص الذين نقلوا للمستشفيات بمرض كوفيد-19 إلى أدنى معدل خلال شهر.

ويعتبر ارتداء الكمامة أو استخدام وشاح لتغطية الفم والأنف إلزامياً في وسائل النقل العام في بلجيكا حيث سيطبق الإجراء على أي شخص فوق سن 12 عاماً، وعدم الامتثال للقانون يعرض المخالفين لغرامة تصل إلى 250 يورو.

جاء هذا القرار في إطار التخفيف التدريجي لإجراءات القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا حيث سيسمح لعدد أكبر من الأعمال التجارية باستئناف نشاطها.

وأعلنت شركة النقل العام في بروكسل (STIB) أن موظفيها سيساعدون في فرض الامتثال للتدابير من خلال عمليات التدقيق المشتركة التي يقوم بها منتسبوها بالتعاون مع رجال الشرطة.

وقال المتحدث باسم الشركة فان هام في حديث ليومية "ذا براسل تايمز" الناطقة بالإنجليزية "إن كل شيء سيخضع للمراقبة المكثفة للتأكد من احترام الإجراء"، مضيفاً أن "كل الأشخاص ممن يرفضون تغطية أفواههم وأنوفهم سيعرضون أنفسهم لغرامة بمقدار 250 يورو".