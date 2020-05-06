لبنان يحتاج 28 مليار دولار ومضطر لتثبيت سعر الصرف

قال وزير المالية اللبناني غازي وزني، اليوم الأربعاء، إن بلاده تحتاج تمويلا خلال الخمس سنوات المقبلة تقدر بحوالي 28 مليار دولار.

وأضاف في تصريحات اليوم: "نحن مضطرون في المرحلة الحالية للاستمرار في تثبيت سعر الصرف لكن في المرحلة المقبلة سنتبنى سعر صرف مرنا".

وأشار إلى أنه تم البدء في التفاوض بشأن إعادة هيكلة الدين قبل أسبوعين، مطالبا البنوك ببيع أصول بالخارج وجلبها للداخل. وأكد في الوقت ذاته أن التفاوض مع صندوق النقد الدولي سيعيد الثقة في لبنان.

وحث رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب اللبنانيين اليوم الأربعاء، على تنحية خلافاتهم جانبا، وقال إن البلاد ليس لديها وقت لتضيعه وهي تمر بأزمة مالية عميقة، مضيفا أنه يمكن تعديل خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي.

وكان دياب يتحدث في بداية اجتماع مع الزعماء السياسيين لتقديم الخطة التي تهدف إلى إخراج البلاد من الأزمة المالية التي تُعتبر أسوأ تهديد لاستقرارها منذ الحرب الأهلية 1975-1990.

وقال دياب "أيها السادة الوقت ثمين جدا والخسائر كبيرة جدا والواقع مؤلم جدا وفرصة الاستدراك لن تنتظر طويلا".