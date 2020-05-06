"مدن": سكن العمالة سيشهد تطويراً خلال الفترة المقبلة

قال خالد بن محمد السالم مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، إن ملف سكن العمالة في المدن الصناعية سيشهد تطويراً وتنظيماً خلال الفترة المقبلة، حيث تعمل حالياً اللجنة العليا لسكن العمالة بشكل يومي لإيجاد الحلول المناسبة لتنظيم هذا الأمر وتطوير الاشتراطات، مبينا أن "مدن" قد أصدرت خلال الأعوام الأخيرة دليلاً خاصاً ببناء سكن العمالة وتم تطبيقه على المجمعات السكنية التي قامت بتخصيص مواقع لها في المدينة الصناعية الثانية في الدمام، فيما يجري تخصيص مواقع مجمعات سكنية في المدينة الصناعية الثالثة في الدمام.

وأضاف أن "مدن" أطلقت أخيراً مبادرة لإسكان العاملين بشكل مؤقت داخل المصنع وفق مجموعة من الاشتراطات والضوابط الوقائية والصحية، وهي مستمرة في تقديمها حتى انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد، ومع انتهائها سيكون هنالك مهلة شهرين أمام المصانع لإزالة الإسكان المؤقت، لافتا إلى مشاركة "مدن" في فريق "تجسير" للربط بين المصانع التي لديها عمالة زائدة في المصانع التي لديها نقص في الأيدي العاملة.

وأوصى السالم بضرورة التزام الصناعيين بالحصول على رخص تشغيل من "مدن" حتى يمكنهم الاستفادة من المبادرات والمحفزات التي تساعدهم على تجاوز جائحة كورونا ومنها خفض الإيجار السنوي 25% حتى نهاية عام 2020، مع تأجيل سداد الرسوم المالية لمدة 90 يوماً، إضافة إلى الإعفاء من رسوم اعتماد المخططات الهندسية ورسوم تعديل العقود حتى نهاية عام 2020.

كما تم تمديد فترة بناء المصانع لتصبح 36 شهراً بدلاً من 24 شهراً، وتمديد مدة رخص التشغيل حتى نهاية العام الحالي 2020، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه المبادرات والمحفزات حتى الآن نحو 1800 مستفيد.

وأشار إلى أن أكثر من 400 رجل أمن يتولون متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية على مدار الساعة في المدن الصناعية، مع تنفيذ أكثر من 900 جولة تفقدية داخل 22 مدينة صناعية شارك فيها 70 مراقباً، مضيفا أن "مدن" خاطبت شركاءها عبر جميع الوسائل الإعلامية والتقنية المتاحة للالتزام بالتدابير الوقائية والممارسات الصحية ومنع التجول، والتقيد بضوابط الدخول والخروج في المصانع.