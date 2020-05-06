مصر تطلق صندوقاً للرعاية الصحية بـ 300 مليون دولار

وقع صندوق مصر السيادي، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع شركة إدارة الاستثمارات كونكورد إنترناشونال انفستمنتس،ومقرها نيويورك، لتأسيس شركة مشتركة لإدارة صندوق متخصص في قطاع الرعاية الصحية بحجم أولي 300 مليون دولار للاستثمار بشكل أساسي في مصر وكذلك الشرق الأوسط وإفريقيا.

ويهدف من خلال الصندوق الجديد إلى خلق منصة رعاية صحية متنوعة تستفيد من تزايد عدد السكان في مصر الذين يحتاجون لخدمات رعاية صحية مختلفة.

ويسعى لإنشاء كيانات رعاية صحية عالمية موجهة للتصدير تغطي الأنشطة الصحية المختلفة، إلى جانب تعظيم قيمة الشركات الواعدة في هذا القطاع، والأصول غير المستغلة ودعم التخصصات الجديدة، للتصدير الى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.