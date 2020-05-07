البحرين تتلقى طلبات بأكثر من 11 مليار دولار لشراء سنداتها

أشارت وثيقة إلى أن البحرين قد أطلقت سندات بقيمة ملياري دولار على شريحتين على الشكل الآتي: صكوك لأجل 4 سنوات ونصف السنة بقيمة مليار دولار وسندات تقليدية لأجل 10 سنوات بقيمة مليار دولار.

ونوهت الوثيقة بأن البحرين قد تلقت طلبات بقيمة تزيد عن 11 مليار دولار لسندات على شريحتين.

وقد حددت البحرين تسعير صكوك لأجل 4 سنوات ونصف السنة عند 6.25% وسندات لأجل 10 سنوات عند 7.375%، وفق الوثيقة.

وستكون الصفقة الأولى لمصدر من الخليج مصنف عند درجة أقل من تلك الجديرة بالاستثمار منذ عمليات بيع ضخمة للديون من المنطقة في أعقاب انهيار تاريخي لأسعار النفط وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال مدير صندوق "دفاتر أوامر جيدة بأكثر من خمسة مليارات دولار قبل حتى بدء العمل في الولايات المتحدة. أعتقد أنهم إجمالا سيحققون ملياري دولار إلى ثلاثة مليارات دولار".

من جهته، قال خبير في أدوات الدخل الثابت، إنه يتوقع أن تجمع البحرين نحو 2.5 مليار دولار إجمالا من الصفقة، المتوقع أن تغلق في وقت لاحق اليوم الخميس.

وتحتاج البحرين، وهي منتج صغير للنفط تلقى إنقاذا ماليا في 2018 عبر حزمة مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار من جيرانه الأثرياء في الخليج لتجنب أزمة ائتمان، إلى تعزيز ماليتها العامة لسد عجز في ميزانيتها.

وفي عرض تقديمي للمستثمرين اطلعت عليه رويترز، قالت البحرين إنها تتوقع عجزا بنسبة أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، انخفاضا من 4.7% في العام الماضي.

وقالت مصادر إن البحرين عينت إيه.بي.سي وبنك الخليج الدولي وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورغان وبنك البحرين الوطني وستاندرد تشارترد لترتيب الصفقة.