الراجحي الدولية: لا نرى قيوداً على استيراد السلع الغذائية

قال صندوق التنمية الزراعية في السعودية إن المملكة خصصت ملياري ريال لتمويل استيراد منتجات زراعية وتأمين إمدادات غذائية وسط مخاوف فيروس كورونا.

وستستهدف المبادرة، التي سيجري تنفيذها من خلال قروض مباشرة وغير مباشرة، في المرحلة الأولى منتجات من بينها الأرز والسكر وفول الصويا والذرة الصفراء.

هذا وسيجري إضافة منتجات أخرى وفقا لحاجات السوق والأمن الغذائي.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي الدولية للاستثمار أحمد الدخيل، في مقابلة مع "العربية"، إن ملف الأمن الغذائي يتصدر اهتمام الحكومات لتوفير الاحتياجات بسبب كورونا، وبات يشكل هاجسا حقيقيا.

وفي حين أشار إلى تحديات في سلاسل الإمدادات، شدد على تأكيد العمل على ضمان استمرار سلاسل الإمداد في قطاع الأغذية.

وكشف قائلا: "لا نرى قيودا حاليا على استيراد السلع الغذائية بسبب كورونا".

من جهة أخرى، شدد الدخيل على ضرورة تنويع الاستثمارات في أكثر من دولة، وتنويع المحاصيل والمنتجات.