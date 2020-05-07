بلومبيرغ: محادثات تجارية صينية أميركية الأسبوع القادم

ذكرت وكالة "بلومبيرغ"، نقلا عن أشخاص مطلعين، أن مفاوضين تجاريين من الولايات المتحدة والصين سيعقدون محادثة هاتفية الأسبوع القادم.

وستشمل المحادثة نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر، بحسب التقرير.



وأضاف التقرير أن المحادثات ستكون بشأن التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق المرحلة واحد، بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإنهاء الاتفاق إذا لم تلتزم الصين بالبنود الخاصة به.

وكانت الصين قد اشترت 30 طناً من المحاصيل الزراعية مؤخراً، غالبيتها من الولايات المتحدة، لدعم مخزوناتها الاستراتيجية من المحاصيل، بحسب ما صرحت به مصادر لوكالة رويترز.

وأضافت المصادر أن الصين تسعى لبناء مخزوناتها الاستراتيجية من المحاصيل تحسباً لتعطل سلاسل الإمداد بسبب أزمة كورونا.

كما تسعى لتنفيذ تعهداتها بشراء المحاصيل الزراعية الأميركية، بحسب الاتفاق التجاري المبدئي بين البلدين الذي تم التوصل إليه في يناير الماضي.

ومحور الاتفاق التجاري آنذاك، تعهد صيني بشراء سلع أميركية إضافية بقيمة 200 مليار دولار على مدى عامين بهدف خفض عجز تجاري ثنائي مع أميركا وصل إلى ذروته عام 2018 عندما بلغ 420 مليار دولار.

وقال مصدر تلقى إفادة بشأن الاتفاق لرويترز، إن الصين ستشتري سلعا إضافية أميركية الصنع بقيمة 80 مليار دولار على مدى عامين بما في ذلك طائرات وسيارات وقطع غيار سيارات وآلات زراعية وأجهزة طبية.