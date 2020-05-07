صادرات الصين تتعافى.. والواردات عند أدنى مستوى

ارتفعت صادرات الصين على نحو غير متوقع في أبريل للمرة الأولى هذا العام إذ سارعت المصانعلتعويض خسارة المبيعات الناجمة عن صدمة فيروس كورونا، لكن انخفاضا في خانة العشرات في الواردات يشير إلى المزيد من المصاعب مستقبلاً في الوقت الذي ينزلق فيه الاقتصاد العالمي إلى الركود.



وتأتي الزيادة التي تفوق التوقعات في صادرات أبريل بعد تحسن في مارس، لكن توقعات التجارة قاتمة إذ تظل اقتصادات كبرى في قبضة الوباء في ظل ارتفاع الإصابات والوفيات. وسيؤدي انهيار الطلب العالمي وتصاعد فقد الوظائف إلى تقليص الطلب على السلع الصينية على الأرجح لأشهر مقبلة.

وكشفت أرقام رسمية نشرت اليوم الخميس، أن صادرات الصين سجلت ارتفاعا بنسبة 3,5% لم يكن متوقعا في إبريل على الرغم من تراجع الطلب الخارجي مع انتشار وباء كوفيد-19.

وقالت إدارة الجمارك إن الواردات تراجعت بنسبة 14,2% عما كانت عليه قبل عام، مسجلة بذلك انخفاضا حاداً عن حجمها الشهر الماضي، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وكان محللون توقعوا تراجع الصادرات بنسبة 11% والواردات بنسبة 10%.

وقال لويس كويجس من مجموعة "أوكسفورد إيكونوميكس" إن "شحنات أبريل قد تكون تعززت من قيام المصدرين بالتعويض عن النقص في الربع الأول من العام بسبب الصعوبات التي واجهها العرض".

وتراجعت صادرات الصين بين يناير وفبراير فترة ذروة انتشار فيروس كورونا المستجد بنسبة 17,2%.

لكن على الرغم من الارتفاع هذه المرة، لا يتوقع كويجس استمرار هذا المسار بينما تواجه اقتصادات الشركاء التجاريين الرئيسيين للصين ركودا. وقال إن تراجعاً جديداً في الصادرات على الأمد القصير "حتمي".

واستقر الفائض التجاري للصين في تلك الفترة عند 45.34 مليار دولار مقارنة مع فائض متوقع بقيمة 6.35 مليار دولار وفائض قدره 19.93 مليار دولار في مارس.



ومع السيطرة على فيروس كورونا محلياً، بدأ اقتصاد الصين يفتح مجدداً مع تخفيف السلطات لقيود صارمة تشمل أوامر بالبقاء في المنازل.



لكن خبراء الاقتصاد قلصوا في الأغلب توقعاتهم للتجارة في المدى القريب وينتابهم القلق بشأن تصرفات عدائية جديدة بين بكين وواشنطن.



وقال الرئيس دونالد ترمب إنه يتابع عن كثب ما إذا كانت الصين ستفي بتعهداتها بزيادة مشتريات السلع الأميركية بموجب اتفاق المرحلة واحد التجاري.