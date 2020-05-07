صندوق النقد يناقش طلب القرض العاجل لمصر الاثنين المقبل

أدرج صندوق النقد الدولي طلب مصر الحصول على قرض ضمن آلية التمويل السريع على جدول اجتماعات مجلس المديرين التنفيذيين لديه يوم الاثنين في الحادي عشر من مايو الجاري.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، قد أعلنا قبل أسابيع تقدم مصر بطلب لصندوق النقد الدولي للحصول على تمويل لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا، تحت برنامجين هما التمويل السريع والترتيب السريع.

وتوقع معهد التمويل الدولي، أن تحصل مصر على 7.6 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد المصري.

وكانت مصر قد طلبت قرضين من صندوق النقد الدولي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، الأول طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع RFI بقيمة 2.8 مليار دولار، والثاني وفقاً لبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني SBA بقيمة 4.8 مليارات دولار.

من جهة أخرى، كان وزير المالية قد كشف عن تحرك الدولة لإسقاط بعض الديون أو الفوائد وتأجيل البعض الآخر لدى المؤسسات الدولية.