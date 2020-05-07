مصر الأكثر جذبا لاستثمارات الأجانب المباشرة الجديدة بالمنطقة

أظهر تقرير حديث صادر عن وحدة الأبحاث إف دي أي انتلجينس " fDi Intelligence" التابعة لمؤسسة فايننشال تايمز أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التأسيسية "Green-Field Investment" التي جذبتها منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا العام الماضي تراجعت 16% إلى 115.2 مليار دولار، فيما شهدت المشروعات المؤسسة من قبل رؤوس الأموال الأجنبية زيادة في العدد بنسبة 38% لترتفع إلى 1746 مشروع.

وأوضح التقرير، الصادر اليوم الخميس، أن عدد مشاريع الاستثمارات الأجنبية الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وحدها زادت من 590 إلى 748 مشروعا، لكن حجم الاستثمارات تراجع 37% إلى 38.7 مليار دولار. وفي أفريقيا، زادت عدد المشاريع بنسبة 49% لتصل إلى 998 مشروعا.

وعلى مستوى الدول، جاءت مصر في المرتبة الأولى من حيث دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، جذبا للاستثمارات الأجنبية الجديدة بقيمة بلغت 13.7 مليار دولار، تلتها الإمارات بقيمة بلغت 12.8 مليار دولار، ثم السعودية بقيمة بلغت 12.3 مليار دولار، وفقا لبيانات وحدة الأبحاث اطلعت "العربية نت" على نسخة منها.

وفي الوقت ذاته شهدت مصر خروج استثمارات أجنبية العام الماضي بقيمة 1.7 مليار دولار فقط، فيما خرجت استثمارات أجنبية مباشرة من السعودية قيمتها 21.2 مليار دولار، فيما بلغت بالإمارات 14.2 مليار دولار.

وفيما يتعلق بعدد المشاريع، حلت الإمارات العربية في المرتبة الأولى بقائمة أكبر الدول جذبا للاستثمارات الأجنبية الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعدد بلغ 393 استثمارا.

وحلت مصر في المرتبة الثانية، بدلا من جنوب أفريقيا، بعد أن زاد عدد الاستثمارات الأجنبية التي جذبتها بنسبة 60% لتصل إلى 136 مشروعا.