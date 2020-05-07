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تراجع بـ15% في حجم البضائع بأكثر موانئ العالم ازدحاماً

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز
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قال المدير التنفيذي لميناء لوس انجلوس اليوم الأربعاء، إن حجم البضائع في الميناء الأكثر ازدحاما في الولايات المتحدة هبط 15.5% منذ بداية العام الحالي مع تضرر الاقتصادات حول العالم بشدة من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأضاف جين سيروكا أن حجم البضائع في الميناء في أبريل انخفض 6.5% على أساس سنوي مع بروز الأضرار المالية والإنسانية للجائحة في الولايات المتحدة وحول العالم.

وقال إن الواردات تهبط مع قيام شركات التجزئة "بتأخير أو تأجيل وفي بعض الحالات إلغاء طلبيات"، مضيفا أن الصادرات إلى آسيا والصين على وجه الخصوص ضعفت بشدة.

وقالت منظمة التجارة العالمية في أبريل إن أزمة فيروس كورونا ستخفض التجارة العالمية بما يتراوح من 13% إلى 32% هذا العام.

وفي ذروة الأزمة المالية في 2009، هبطت التجارة العالمية 12.5%.

كلمات دالّة

#ميناء, #موانئ, #كورونا

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