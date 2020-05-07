قطاع الخدمات في إيطاليا ينكمش بأسرع وتيرة في 22 عاماً

أظهر مسح نشر اليوم الأربعاء، أن قطاع الخدمات في إيطاليا انكمش بأسرع وتيرة في أكثر من 22 عاماً في أبريل، مع إغلاق معظم الشركات وسط إجراءات العزل العام في البلاد الرامية لاحتواء جائحة فيروس كورونا.

وهبط مؤشر آي اتش اس ماركت لنشاط الخدمات إلى 10.4 من 17.7 في مارس ليواصل تراجعه الحاد عن مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش، ومسجلا أدنى قراءة منذ بدأ إجراء المسح في يناير 1998.

وكان مسح آي اتش اس ماركت لقطاع الصناعات التحويلية، الذي نشر يوم الاثنين، قد أظهر أيضا أن النشاط انكمش بأسرع وتيرة في سجلات المسح.

وأدت القيود التي فرضتها الحكومة، والتي ظلت سارية طوال شهر أبريل، إلى توقف كل أنشطة الخدمات التي تعتبر غير حيوية لسلسلة الإمداد في إيطاليا.

وهبط المؤشر المجمع لمديري المشتريات في قطاعي الخدمات والتصنيع في أبريل إلى 10.9 من 20.2 في الشهر السابق، مسجلاً أيضا أدنى مستوى منذ بدأ إجراء المسح.

وسجل ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو انكماشا بلغ 4.7% في الربع الأول من العام مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة، وتتوقع الحكومة أن ينكمش الناتج المحلي الاجمالي للعام بكامله بنسبة 8.0%.