السعودية تطبّق المرحلة الخامسة عشرة من برنامج حماية الأجور

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، بتطبيق المرحلة الخامسة عشرة من برنامج حماية الأجور، اعتبارًا من 1 مايو 2020 حيث تلزم المنشآت ممن لديها 11 عاملا فأكثر بالالتزام بالبرنامج.

ويهدف البرنامج إلى ضمان بيئة عمل جاذبة في القطاع الخاص من خلال متابعة التزام المنشآت بدفع أجور العاملين لديها في مواعيد استحقاقها المحددة، وكذلك دفعها بالعملة الرسمية وبالمقدار المتفق عليه والموثق في عقود العمل لكافة العاملين بالمنشأة (سعوديين ووافدين).

وأهابت الوزارة بكافة المنشآت المعنية بالفترة المحددة بالالتزام بدفع الأجور في وقتها ورفع ملفات دفع الأجور المعتمدة من البنك، الذي يتعامل معه صاحب العمل على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفق آلية رفع ملفات الأجور المعتمدة والموضحة على موقع الوزارة، حسب صحيفة اليوم.

كما يمكن للمنشآت تحقيق الالتزام بمتطلبات البرنامج عن طريق الخدمات التي تقدمها منصة "مدد" المعتمدة من الوزارة عن طريق زيارة منصتها الإلكترونية على الرابط التالي https://mudad.com.sa.