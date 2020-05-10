أمير الكويت: نواجه تحديا غير مسبوق لحماية اقتصاد البلاد

قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح إن تراجع قيمة الأصول والاستثمارات بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا، سيؤثر على الملاءة المالية للبلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الأمير قوله إن الكويت تواجه تحدياً غير مسبوق لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، خاصة مع التراجعات الحادة لأسعارالنفط وقيمة الأصول.

ودعا الحكومة ومجلس الأمة في ظل هذه الظروف إلى "التكاتف والعمل على تطوير برنامج يرشد الإنفاق الحكومي ويضع الخطط لتقليل الاعتماد على مورد واحد نابض حتى ينعم أبناؤنا وأجيالنا القادمة بالحياة الكريمة".

وكانت وكالة موديز قد وضعت تقييم الكويت السيادي قيد المراجعة، مشيرة إلى التراجع الكبير في إيرادات البلاد بسبب انخفاض أسعار النفط.

يذكر أيضاً أن الكويت قد أعادت فرض حظر التجول أيضا لمدة أربعة وعشرين ساعة ابتداء من اليوم بعد أن كانت قد خففته سابقاً.