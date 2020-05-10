ساما للعربية: هكذا سيتم تمديد تأمين مركبات الأفراد شهرين

قال عبدالله التويجري، مدير عام الرقابة على التأمين في مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إن تمديد وثائق الأفراد سيكون تلقائيا وإلكترونيا دون الحاجة إلى تقديم طلب بشأن هذا الأمر.

ومدّدت شركات التأمين السعودية جميع وثائق تأمين المركبات القائمة للأفراد لمدة شهرين دون أي تكاليف.

وشملت مبادرة شركات التأمين كذلك إضافة شهرين إضافيين على وثائق تأمين المركبات للأفراد التي يتم شراؤها حتى تاريخ 6 يونيو (حزيران) المقبل دون تحمل المؤمن لهم أي تكاليف إضافية وبشكل إلكتروني، ودون الحاجة إلى تواصل العميل مع شركة التأمين.

وأوضح في حديثه مع قناة العربية أن المبادرة تمثل تكاتف القطاع الخاص والدولة لما يصب في مصلحة المواطن والمقيم، مشيرا إلى أن هناك انخفاضا واضحا في الحوادث، وبالتالي تراجع المطالبات، وهو ما ساهم في مساعدة الشركات لتمديد وثائق المركبات دون تأثر تلك الشركات.

وعن إمكانية تطبيق تلك المبادرة على قطاعات تأمينية أخرى مثل الرعاية الصحية، قال إن المبادرة التي جرى إطلاقها تستهدف في الأساس الأفراد، مشيرا إلى أن التأمين الصحي يندرج تحت أصحاب الأعمال وهم فئة تم توجيه العديد من الحزم إليها.