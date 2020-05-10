الموانئ السعودية تطلق 3 مبادرات وتستهدف 51 ألفاً

تتوالى في السعودية إطلاق حزم المبادرات المتنوعة في الأنشطة والقطاعات، لتخفيف الأثر المالي من الآثار الاقتصادية خلال جائحة كورونا، إذ أطلقت الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، مجموعة من المبادرات التحفيزية بما يسهم في تشجيع ودعم مشاركة القطاع الخاص بالموانئ السعودية.

وشملت المبادرات التي أقرتها "موانئ" تأجيل الدفعات المستحقة للموانئ من الرسوم والأجور لمدة 90 يوماً بدلاً من 30 يوماً ابتداءً من 18 مارس (آذار) الماضي حتى 16 يونيو (حزيران) المقبل، وذلك بهدف دعم الشركات المشغلة في قطاع الموانئ والوكلاء الملاحيين والإسهام في استمرارية النمو الاقتصادي، وفقاً لجريدة الشرق الأوسط.

ودعما لشركات الاستيراد والتصدير وضمان استمرار تدفق البضائع وسلاسل الإمداد، أقرت الهيئة أيضاً مبادرة تمديد فترة إعفاء البضائع من أجور أرضيات التخزين بالموانئ لتصبح 10 أيام بدلاً من 5 أيام لجميع البضائع الواردة والصادرة، والمقرر العمل بها لمدة 3 أشهر ابتداءً من مارس الماضي حتى يونيو المقبل.

وفي ذات الاتجاه، أطلقت الهيئة العامة للموانئ في بداية الشهر الحالي مبادرة تحفيزية جديدة من خلال المنصة الإلكترونية الوطنية للاستيراد والتصدير (فسح) التي تقضي بتأجيل تحصيل أجور حجز مواعيد الشاحنات بميناء الملك عبد العزيز بالدمام لمدة شهرين، ابتداءً من شهر مايو (أيار) الحالي حتى نهاية يونيو 2020.

وفي وقت يُتوقع أن يبلغ مجموع أعداد المستفيدين من هذه المبادرات 51.6 ألف مستفيد، تأتي هذه المبادرات التحفيزية استكمالاً لسلسلة المبادرات التي أقرتها "موانئ" مؤخرا، بهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والشركات المشغلة في الموانئ السعودية وزيادة إسهامها بالاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وكذلك الارتقاء بمستوى خدماته التشغيلية واللوجيستية، بالإضافة إلى تعزيز دوره الأساسي في منظومة عمليات الاستيراد والتصدير ودعم البيئة الاقتصادية والحركة التجارية بالمملكة.