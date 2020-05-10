"الاستثمارات العامة" يبحث شراء حصة أقلية في منصات "جيو"

ذكرت وكالة بلومبرغ أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يبحث شراء حصة أقلية في Jio PLATFORMS وهي الذراع الرقمية لشركة Reliance Industries الهندية.

ومن شأن هذا الاستثمار المحتمل من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ضخ مزيد من الأموال، تضاف إلى 8 مليارات دولار التي أمنها مؤسس Reliance Industries عبر 3 صفقات في الأسابيع الأخيرة تركزت كلها في Jio PLATFORMS بعد اهتمام كل من فيسبوك وشركة الاستثمار المباشر Vista Equity Partners بشراء حصص في الشركة.

وأضافت بلومبرغ بأن محادثات صندوق الاستثمارات العامة، لا تزال أولية ويمكن أن تنتهي دون تنفيذ الصفقة.