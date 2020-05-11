أسوأ أرقام للوظائف تشهدها العديد من اقتصادات العالم

شهدت اقتصادات العالم أسوأ أرقام للوظائف جراء أزمة كورونا، إذ سجل الاقتصاد الأميركي في أبريل أعلى معدلات بطالة منذ الكساد الكبير عند 14.7%.

ففي الولايات المتحدة، توقع البيت الأبيض ارتفاع معدل البطالة خلال الشهر الحالي أو الشهر المقبل إلى أكثر من 20% قبل أن تستعيد البلاد النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من هذا العام.

فيما أشار وزير الخزانة الأميركي إلى أن الأرقام المعلنة ستزداد سوءا على الأرجح قبل أن تتحسن، متوقعا اقتراب معدلات البطالة إلى 25%.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت يوم الجمعة الماضي عن تسجيل أعلى معدل بطالة منذ الكساد الكبير عند 14.7%. ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي من 6,7% العام الماضي إلى 9% في 2020 لينخفض العام المقبل إلى 8%.

ومن المتوقع أن تتأثر وظائف بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أكثر من غيرها خاصة الدول التي تعتمد اقتصاداتها على السياحة التي تضررت بشكل كامل بجائحة كورونا.

أما في بريطانيا، فقد توقع البنك المركزي أن يتضاعف معدل البطالة في البلاد إلى نحو 9% في عام 2020، متوقعا أعمق ركود اقتصادي منذ 3000 عام.

وارتفع معدل البطالة في كندا من 7,8% في مارس الماضي إلى 13% في أبريل الماضي، إذ خسرت البلاد الشهر الماضي ما يقارب مليوني وظيفة، فيما فقدت 3 ملايين وظيفة منذ أن بدأت أزمة كورونا.

وتجاوزت أرقام البطالة في الهند 120 مليونا في أبريل، في حين وصل معدل البطالة إلى مستوى قياسي بلغ 27.1%.