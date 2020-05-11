بوتين ينهي بدءا من الغد عطلة كورونا في روسيا

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنها عطلة العمل في روسيا بسبب كورونا، ليبدأ استئناف العمل اعتباراً من 12 مايو 2020.

وكانت الحكومة قد أقرت شهر أبريل عطلة مدفوعة الراتب في روسيا، وذلك لإبطاء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسيتعين على المناطق الروسية تحديد المؤسسات التي سيُسمح لها بالعمل وسبل العزل التي ستفرضها على سكانها.

وتضم العاصمة الروسية 12 مليون نسمة، وقد سجّلت فيها غالبية الإصابات المؤكدة بكوفيد-19.

وخضعت موسكو لإغلاق تام يستثني محال بيع المواد الأساسية، وقد أمرت السلطات السكان بملازمة بيوتهم.