دومينيك راب: الاقتصاد البريطاني سيعود في هذا التاريخ

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الاثنين، إن متاجر التجزئة التي تبيع سلعا غير ضرورية لن تعود للعمل حتى يونيو/حزيران على أقرب تقدير في حين أن قطاعات أخرى لن تعود حتى يوليو/تموز.



وتابع راب "ثمة تغييرات أخرى على أشياء مثل متاجر السلع غير الضرورية والعودة إلى المدارس، خاصة المدارس الابتدائية، والتي لن تبدأ حتى أول يونيو/حزيران على الأقرب، وبشروط".

موضوع يهمك بعدما لوحت بريطانيا قبل ساعات باستعادة قريبة لفتح البلاد وتحريك الاقتصاد المقيّد منذ أسابيع، أعلن رئيس الوزراء البريطاني... جونسون يكشف عن خطة من 5 مراحل لإعادة فتح بريطانيا العرب و العالم

وعاد ليشير إلى أن "تلك القطاعات الأصعب بطبيعتها بسبب اختلاط الناس وصعوبة احترام المباعدة الاجتماعية، لن نستطيع القول إننا سنسمح لها بالعودة قبل الرابع من يوليو/تموز على الأقل".



وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد أعلن في وقت متأخر من الأحد، عن خارطة طريق وخطة عمل لمواجهة فيروس كورونا المستجد تتألف من 5 مراحل، مؤكدا أنه لا بد من السيطرة على الوباء وإنقاذ الناس.

وكشف جونسون عن تخفيف خجول لإجراءات الإغلاق في بلاده، مشيرا إلى أنه سيقدم خطة لإعادة فتح البلاد ويعرضها على البرلمان.

كما لفت إلى أنه لا بد من تكثيف اختبارات تشخيص كورونا.



مستويات الخطر

وذكرت وسائل إعلام محلية صباح الأحد، أن رئيس الحكومة سيحدد في خطته نظام تحذير من خمس درجات من الجائحة، يتراوح من الأخضر وهو المستوى الأول إلى الأحمر وهو المستوى الخامس لتحديد مدى الخطر من كوفيد-19 في المناطق المختلفة بإنجلترا للسماح للحكومة بزيادة القيود في الأماكن التي تقتضي ذلك.