"الركاز" للعربية: 40 مليار ريال إيرادات السعودية من الضريبة بـ2020

توقع عبد المحسن الفراج الرئيس التنفيذي لشركة الركاز لاستشارات الضرائب أن ترفع الضريبة على القيمة المضافة إيرادات السعودية 40 مليار ريال في النصف الثاني من هذا العام.

وقال الفراج في حديث لـ"العربية" "إن الإيرادات غير النفطية كانت تمثل 48% من نسبة الإيرادات لما يعادل 77 مليار ريال في 2019، تتضمن بعض الغرامات. الزيادة بنسبة 10% للنصف الثاني سترفع الحصيلة لما فوق 40 مليار ريال".

وتابع "تراجع المبيعات أثر على تحصيل ضريبة القيمة المضافة. عادة ما يتأثر الاستهلاك على المدى القصير، إنما سيعتاد المستهلك على دفع الزيادة في الضريبة على المدى الطويل ويعود الاستهلاك للمعدل الطبيعي، وقد تصل إيرادات ضريبة القيمة المضافة إلى 150 مليار السنة المقبلة".

أما بالنسبة للآثار الخطوة حول تصنيف المملكة، توقع الفراج أن يكون التصنيف إيجابي في المستقبل القريب.

وأضاف الفراج "بحسب الاتفاقية الخليجية لضريبة القيمة المضافة تم تطبيقها في السعودية والإمارات والبحرين. السعودية لها القدرة بزيادة ضريبتها داخلياً وبالتنسيق مع دول الخليج ولكن بحسب المرسوم الملكي في النظام واللائحة يحق للسعودية رفع القيمة، بحسب الاتفاقية والدول الأخرى غير مجبرة على رفع القيمة المضافة. من المتوقع أن يؤثر ذلك على المشتريات المحلية وتنخفض بعض المشتريات في السوق السعودي على المجد القصير وقد تنتعش أسواق أخرى".