لندن تعتزم خفض الطلب على النقل العام 85%

أعلنت العاصمة البريطانية لندن أنها تريد خفض الطلب على النقل العام بنسبة 85% بسبب جائحة كورونا.

وضع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، خططه لكيفية استمرار الإغلاق العام في البلاد، بعد أن كشف النقاب عن نظام تنبيه لتصنيف مستوى التهديد بفيروس كورونا في إنجلترا.

وكشف جونسون عن تفاصيل هذا النظام، بمقياس من 1 إلى 5 درجات.

واستبدل رئيس الوزراء البريطاني شعار: "ابقوا في منازلكم، حافظوا على نظام الخدمة الصحية وأنقذوا الأرواح" بشعار: "ابقوا في حالة تأهب، سيطروا على الفيروس وأنقذوا الأرواح" بحسب "BBC".

كما قال رئيس الوزراء، إن الأشخاص الذين لا يستطيعون العمل من المنزل يجب أن يعودوا إلى أماكن العمل، ولكن مع تجنب وسائل النقل العام.

وقال إن نظام التنبيه الجديد ذو المستويات الخمسة سيحكم مدى سرعة تخفيف قيود الإغلاق.