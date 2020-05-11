نصيحتان لأصحاب المشاريع الصغيرة في ظل كورونا

وجهت سارة المبارك، مديرة إدارة العمليات في شركة BIAC السعودية، نصيحتين لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمعالجة التدفقات النقدية والاستفادة من حزم الدعم الحكومي، في ظل جائحة كورونا.

وأضافت المبارك في مقابلة مع "العربية" أن على أصحاب هذا النوع من المشاريع التدرج في المعالجات، بداية بالمفاوضات على التمويل القائم، والاستفادة من حزم الدعم الحكومي، والتفكير بجولة تمويلية جديدة.

واعتبرت أن المشاريع الناشئة، في بداياتها ستكون لها هذه الانطلاقة، إيجابية بحيث من الممكن أن تعيد تقييم ودراسة السوق ويكون بمقدورها التغيير بموجب تبدل الطلب في الوقت الحالي.

وأضافت أن الأزمات تخلق فرصاً للمشاريع الناشئة بوجه عام، ورأينا كيف أن قطاعات التجزئة في السعودية كانت تحاول على استحياء خوض غمار التجارة الإلكترونية، لكنها الآن باتت تسارع الخطى لهذه التجارة.