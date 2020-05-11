استثمارات الصين بأميركا تهوي.. فهل تبدد الاتفاق؟

كشف تقرير أن الاستثمارات المباشرة للصين في الولايات المتحدة انخفضت العام الماضي إلى أقل مستوى لها منذ 2009 وسط توترات بين البلدين، وأن جائحة كوفيد-19 ستواصل الضغط على تدفق الاستثمارات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأفاد التقرير الصادر عن روديوم جروب للأبحاث واللجنة الوطنية للعلاقات الأميركية الصينية، أن الجائحة قد تبدد الآثار الإيجابية للمرحلة 1 من اتفاق التجارة الموقع بين البلدين في يناير/كانون الثاني نتيجة تعطل الصفقات وتضرر النمو الاقتصادي.

موضوع يهمك أشرف العايدي المدير التنفيذي لشركة انترماركت استراتيجي يشير إلى أن هناك محادثات تحت "الطاولة" لإعادة هيكلة تسديد الديون... مفاوضات "سرية" عن إعادة هيكلة تسديد الديون الأميركية للصين أسواق الخليج

وأوضح أن بيانات مبدئية تشير إلى "تراجع كبير" لاستثمارات الصين في الولايات المتحدة في الأشهر الأولى من 2020، حيث جرى الإعلان عن استثمارات مباشرة جديدة بقيمة 200 مليون دولار مقارنة مع مليارين في المتوسط في كل ربع من العام الماضي.



لكن الشركات الأميركية أعلنت عن مشاريع استثمار مباشر بقيمة 2.3 مليار دولار في الصين في الربع الأول، بانخفاض طفيف فحسب عن المتوسط الفصلي للعام الماضي، بحسب التقرير الذي أضاف أن الشركات الأميركية لا تدرس على ما يبدو خفضا كبيرا لأنشطتها في الصين.



وفي 2019، نمت الاستثمارات الأميركية في الصين طفيفا إلى 15 مليار دولار، في حين استقرت التدفقات بين البلدين بعدما شهدت تراجعات كبيرة في العامين السابقين.

وانخفضت الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة إلى 5 مليارات دولار في ذلك العام من 5.4 مليار في العام السابق، وفقا للتقرير.