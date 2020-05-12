المالية السعودية: منصة اعتماد توثق 24 ألف عقد بـ 54.8 مليار ريال بالربع الأول

قالت وزارة المالية السعودية، اليوم الثلاثاء، إن عدد العقود والتعميدات عبر منصة اعتماد الرقمية بلغت أكثر من 24 ألفا خلال الربع الأول من عام 2020 بقيمة 54.8 مليار ريال.

وأوضحت الوزارة، عبر "تويتر"، أن تلك العقود تنقسم إلى 495 عقدا مجازا بقيمة 18.8 مليار ريال، و20.43 ألف عقد وتعميد مسجل بقيمة 4.7 مليار ريال وأكثر من 3 آلاف عقد وتعميد قائم بنحو 31.32 مليار ريال.

وأضافت أن إجمالي أوامر الدفع في الربع الأول بلغت نحو 156.14 ألف أمر دفع بقيمة تجاوزت نحو 247 مليار ريال، مقارنة بـ 75.4 ألف أمر دفع بقيمة 112 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتوزعت هذه الأوامر على 79.31 مليار ريال نفقات عامة و126.93 مليار ريال تعويضات عاملين و40.78 مليار ريال مطالبات مالية.