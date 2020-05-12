بأكبر هبوط منذ 12 عاماً.. أسعار المستهلكين في أميركا تهوي

تراجعت أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة في أبريل نيسان بأكبر وتيرة منذ الكساد الكبير، متأثرة بهبوط في الطلب على البنزين والخدمات، بما في ذلك السفر الجوي، إذ يلازم المواطنون المنازل في ظل أزمة فيروس كورونا.



وقالت وزارة العمل اليوم الثلاثاء، إن مؤشرها لأسعار المستهلكين نزل 0.8% الشهر الماضي بعد أن كان أحدث انخفاض 0.4% في مارس/آذار.

وهذا أكبر تراجع منذ ديسمبر/كانون الأول 2008، ويمثل ثاني انخفاض شهري على التوالي لمؤشر أسعار المستهلكين.



وفي الاثني عشر شهرا حتى أبريل/نيسان، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3 بالمئة بعد صعود 1.5% في مارس/آذار. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاضا 0.8% في أبريل/نيسان وزيادة 0.4% على أساس سنوي.