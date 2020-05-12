وزير مالية لبنان: بدء جلسات تفاوض مع صندوق النقد خلال يومين

أكد وزير مالية لبنان غازي وزني أن جلسات التفاوض مع صندوق النقد ستبدأ خلال اليومين المقبلين.

وكان مصدر مقرب للحكومة قد قال إن لبنان سيبدأ محادثات تفصيلية مع صندوق النقد الدولي، غدا الأربعاء، إذ تطلب بيروت الحصول على مساعدة من الصندوق للتعامل مع أزمة مالية كبيرة.

وطلب لبنان رسميا مساعدة من صندوق النقد الدولي في الأول من مايو/أيار مع مواجهته لأزمة تُعتبر أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990، بحسب ما ورد في "رويترز".

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وأفاد المصدر المقرب من الحكومة أن الجانبين عقدا اجتماعا تمهيديا أمس الاثنين بحضور وزير المالية غازي وزني ممثلا للجانب اللبناني قبيل محادثات تفصيلية من المقرر أن تجرى غدا الأربعاء.



والمحادثات التي ستجرى غدا عبر مؤتمر بالفيديو ستتم بمشاركة مسؤولين من مكتب رئيس الوزراء ومصرف لبنان المركزي والرئاسة.



وذكرت صحيفة الجمهورية اللبنانية في وقت سابق اليوم الثلاثاء نقلا عن مصادر لم تذكر أسماءها، أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بدأت أمس الاثنين.

بينما قال مسؤول بوزارة المالية إنه لا تعليق لديه بشأن التقرير.