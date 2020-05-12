صندوق النقد: 2.5 تريليون دولار قد لا تكفي الدول النامية أمام كورونا

أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أن البيانات القادمة من عدة دول أسوأ من المتوقع، في ضوء أن المزيد من التطورات المعاكسة في بعض الدول مرجحة بشأن مواجهة جائحة كورونا.

وقالت جورجيفا بحسب "رويترز"، الثلاثاء، إن خفض توقعات صندوق النقد للاقتصاد العالمي لعام 2020 أمر مرجح بشدة.

وتوقعت تعديلا بالرفع للتقدير البالغ 2.5 تريليون دولار اللازمة لمساعدة الدول النامية على التعامل مع تداعيات الجائحة.

وأشارت إلى الحاجة للتعاطي مع هذه الأزمة باعتبارها فرصة ويجب بناء هيكل للتعافي من أجل حل مشكلات مثل النمو غير المستدام.

وذكرت أن صندوق النقد متحمس جدا لدعم الأرجنتين، موضحة أنها ترى حكومة في الأرجنتين تريد أن "تفعل الشيء الأفضل" للبلاد والمنطقة والدور في الاقتصاد العالمي.