كورونا يمحو ملايين الوظائف.. وهذه القطاعات الأكثر تأثراً

أدى فيروس كورونا إلى فقدان الملايين لوظائفهم حول العالم، في الوقت ذاته تزداد التوقعات بأن معدلات البطالة ستواجه مزيدا من الارتفاع خلال الفترة المقبلة في الولايات المتحدة الأميركية، وقد تصل إلى 20%.

وتظهر إحصائيات مكتب العمل الأميركي، أن هناك 22.5 مليون عاطل عن العمل بالولايات المتحدة، وأن وظائف قطاع الضيافة والترفيه الأكثر تأثرا، إذ يوجد 4.86 مليون عاطل عن العمل بهذا القطاع، بنسبة 39%.

وجاء قطاع التجزئة والجملة في المرتبة الثانية، إذ يصل عدد العاطلين عن العمل به إلى 3.22 مليون بنسبة 17%.

وقطاع التعليم والرعاية الصحية، جاء في المرتبة الثالثة، إذ فقد 2.55 مليون وظيفة، ومعدل البطالة به 11%.

وكان العاملون في القطاع الحكومي، رابع أكبر فئة متأثرة، إذ فقد 2.02 مليون وظيفة، ومعدل البطالة به بلغ 9%.

وقطاع التصنيع فقد 1.99 مليون وظيفة، وبلغ معدل البطالة 13%. وفقد قطاع خدمات الأعمال 1.7 مليون وظيفة، وبلغ معدل البطالة به 10%.

أما قطاع الإنشاءات، ففقد 1.53 مليون وظيفة، وبلغ معدل البطالة به 17%.