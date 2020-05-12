كورونا يمحو 25% من أكبر اقتصاد أوروبي

قال بنك التنمية الحكومي كيه.إف.دبليو اليوم الثلاثاء إن الناتج الاقتصادي الألماني انخفض بنحو 25% لعدة أسابيع بسبب تفشي فيروس كورونا، مضيفا أن النشاط بلغ أدنى مستوياته على الأرجح في إبريل/نيسان.

وقال كيه.إف.دبليو إنه مع تخفيف العديد من القيود، فإن الاقتصاد سيعود إلى طبيعته جزئيا بحلول الصيف على الأقل، مضيفا أن ذلك سيتمخض عن نمو قوي جدا في الربع الثالث.

وقال كيه.إف.دبليو إنه يتوقع انكماش الاقتصاد 6% في العام الجاري قبل أن ينمو بنسبة 5% في العام القادم.

وتلك التوقعات مماثلة بشدة لما قدمته الحكومة الألمانية في نهاية أبريل نيسان لانكماش 6.3% في العام الجاري ونمو 5.2% في العام القادم.