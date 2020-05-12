عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق اقتصاد

كورونا يمحو 25% من أكبر اقتصاد أوروبي

المصدر: برلين - رويترز
إجراءات ألمانية في مواجهة كورونا
رابط مختصر

قال بنك التنمية الحكومي كيه.إف.دبليو اليوم الثلاثاء إن الناتج الاقتصادي الألماني انخفض بنحو 25% لعدة أسابيع بسبب تفشي فيروس كورونا، مضيفا أن النشاط بلغ أدنى مستوياته على الأرجح في إبريل/نيسان.

وقال كيه.إف.دبليو إنه مع تخفيف العديد من القيود، فإن الاقتصاد سيعود إلى طبيعته جزئيا بحلول الصيف على الأقل، مضيفا أن ذلك سيتمخض عن نمو قوي جدا في الربع الثالث.

وقال كيه.إف.دبليو إنه يتوقع انكماش الاقتصاد 6% في العام الجاري قبل أن ينمو بنسبة 5% في العام القادم.

وتلك التوقعات مماثلة بشدة لما قدمته الحكومة الألمانية في نهاية أبريل نيسان لانكماش 6.3% في العام الجاري ونمو 5.2% في العام القادم.

كلمات دالّة

#اكبر اقتصاد, #ألمانيا, #كورونا

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر