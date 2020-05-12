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"S&P" متفائلة بحصول عُمان على التمويل لاسيما بدعم خليجي

المصدر: العربية.نت
سلطنة عمان
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توقعت وكالة "Standard & Poors" تحسن ظروف التمويل بالنسبة لسلطنة عمان خلال النصف الثاني من العام، مما يتيح جمع نحو 50 مليار دولار تحتاجها خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقالت الوكالة إنها تتوقع أن تجمع مسقط 63% من احتياجاتها التمويلية من خلال إصدارات الدين الخارجي، ونحو 18% من خلال السحب من أصول محلية وخارجية سائلة.

وأشارت إلى أن تصنيفها لعمان مدعوم بتوقعاتها بأن تحصل السلطنة على دعم من دول مجلس التعاون الخليجي، إذا ما واجهت ضغوط سيولة خارجية قوية، لاسيما تلك التي قد تهدد ربط العملة بالدولار.

يشار إلى أن مسقط لم تطرح سندات دولية هذا العام في ظل تراجع سنداتها لأجل 10 و30 عاما، ليصل العائد لأكثر من 9%.

كلمات دالّة

#دعم خليجي, #إصدار سندات, #سلطنة عمان, #سندات دولية

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