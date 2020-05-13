كورونا "يرهق" أميركا.. وترقب حزمة تحفيز بـ3 تريليونات دولار

كشف الديموقراطيون في الكونغرس الأميركي عن حزمة إنعاش اقتصادي بقيمة 3 تريليونات دولار هي الأكبر حتى الآن لمواجهة تبعات فيروس كورونا المستجد وتأمين دفعات طارئة إلى ملايين الأسر الأميركية.

والتشريع الذي يحمل اسم "قانون الأبطال" تم تقديمه في مجلس النواب الذي يتمتع بغالبية ديموقراطية ويتوقع أن يتم التصويت عليه هذا الأسبوع. لكن القانون يواجه معارضة من قبل الجمهوريين، حيث اعتبر أعضاء بارزون فيه أن لا حاجة لجولة جديدة من التمويل الطارئ.

وكان الرئيس دونالد ترمب قد قال في وقت سابق أنه ضد التسرع بإقرار تشريعات جديدة متعلقة بفيروس كورونا، وفقا لما نقلته "فرانس برس".

والجدير ذكره أن ترمب وقّع أربعة قوانين في الأشهر الأخيرة للتخفيف من الآثار الناجمة عن فيروس كورونا، بينها "قانون كيرز" أو "قانون المساعدة والإنعاش والأمان الاقتصادي" الذي أقر في مارس ويشتمل على حزمة إنقاذ هائلة بقيمة 2,2 تريليون دولار.

وتصف رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي مشروع القانون الجديد بأنه "كيرز رقم 2"، إذ يتضمن جولة ثانية من الدفعات المالية التي تصل إلى 6 آلاف دولار للعائلة في محاولة لتخفيف العبء عن عشرات ملايين الأميركيين الذين فقدوا وظائفهم.

كما أنه يموّل العاملين الصحيين ومسعفي الحالات الطارئة ويوسع حلقة الفحوص وتتبع المصابين ويعزز إقراض الشركات الصغيرة والأمن الغذائي للأسر الفقيرة.

وقالت بيلوسي خلال تقديم مشروع القانون "إننا نواجه أكبر كارثة في تاريخ أمتنا"، مضيفة أن على الكونغرس "التصرف بجرأة".

وأكدت "إذا لم نفعل ذلك، فهذا سيكلفنا مزيداً من الأرواح والوظائف لاحقا. عدم التحرك هو المسار الأكثر كلفة".

وعارض الجمهوريون في مجلسي النواب الشيوخ بسرعة ما وصفوه بأنه قائمة أمنيات ليبرالية منتفخة.

وقال عضو مجلس الشيوخ جون باراسو للصحافيين "ما تقترحه نانسي بيلوسي لن يمر أبدا في مجلس الشيوخ".

وينص مشروع القانون على تمويل الانتخابات الأميركية، بما في ذلك توسيع التصويت المبكر وعبر البريد، وهي أمور يعارضها بعض الجمهوريين.

كما ويخصص تريليون دولار للحكومات المحلية التي استنفدت إيراداتها في اطار مكافحة فيروس كورونا، و200 مليار دولار ل"صندوق الأبطال" الذي يوفر بدل مخاطر للعمال الأساسيين.

وسجلت الولايات المتحدة 1,894 وفاة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، ما يرفع الحصيلة الاجمالية للوفيات في البلاد إلى 82,246، وفق احصاء لجامعة جونز هوبكنز.