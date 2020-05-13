تركيا.. اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية لـ4.9 مليار دولار

قال البنك المركزي التركي، اليوم الأربعاء، إن عجز ميزان المعاملات الجارية التركي اتسع إلى 4.92 مليار دولار في مارس آذار بفعل زيادة العجز التجاري وانخفاض الدخل السياحي ونزوح أموال محافظ.



وتوقفت غالبية التجارة التركية مع شركائها الرئيسيين في أوروبا والشرق الأوسط بعدما بدأ فيروس كورونا ينتشر في هذه البلدان مما أدى لانخفاض الصادرات في مارس 17.8%.

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وعلى نحو منفصل، تضررت السياحة أيضا بفعل الجائحة مما أدى لانخفاض الدخل من القطاع الذي يعد أحد مصادر العملة الصعبة في تركيا.



وسجل نزوح أموال المحافظ في مارس آذار 5.5 مليار دولار مما ساهم في العجز الذي سجل 120 مليون دولار في مارس آذار 2019.



وعلى الرغم من الزيادة في مارس آذار، فإن المشاركين في استطلاع أجرته رويترز خفضوا توقعاتهم للعجز بنهاية العام ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار النفط في العالم وكذلك التباطؤ الاقتصادي الناتج عن جائحة كورونا.



وكان متوسط توقعات العجز بحلول نهاية العام في أحدث استطلاع أجرته رويترز 7.1 مليار دولار.