سلطنة عمان: إجراءات مواجهة كورونا تفوق 3.4 مليار دولار

قال وزير الشؤون المالية العماني، إن الأثر المالي للإجراءات المتخذة للتعامل مع الوضع الاقتصادي الاستثنائي في السلطنة يتجاوز 1.3 مليار ريال عماني (3.4 مليار دولار).

وقد أجرت سلطنة عمان تخفيضات كبيرة على الإنفاق الحكومي في الأشهر الأخيرة شملت تقليصا جديدا بنسبة 5% لميزانية الأجهزة الحكومية والقوات المسلحة يوم الأربعاء بحسب "رويترز".

وأصدرت وزارة المالية العمانية منشورا بتخفيض موازنات الوزارات والوحدات الحكومية تنفيذا لتوجيهات قضت باتخاذ كافة الإجراءات المالية اللازمة لمواجهة الآثار الناتجة عن انخفاض أسعار النفط.

وتضمن التوجيهات إجراء تخفيض إضافي بنسبة 5% على الموازنة المعتمدة لجميع الوحدات المدنية والعسكرية والأمنية لعام 2020، ليصبح إجمالي التخفيض بنسبة 10%، بحسب ما ورد في وكالة "الأنباء العمانية" على تويتر.

وكانت وكالة موديز، قد خفضت التصنيف الائتماني لسلطنة عمان، في مارس الماضي، إلى درجة أكبر في المستويات مرتفعة المخاطر.

وعزت ذلك إلى تراجع قوة البلاد المالية، وهو ما يتضح في ارتفاع الدين الحكومي وضعف مقاييس القدرة على تحمل الدين. وخفضت الوكالة التصنيف إلى ‭‭Ba2‬‬ من ‭‭Ba1‬‬ وغيرت النظرة المستقبلية إلى مستقرة.