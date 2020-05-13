سلطنة عمان.. تقليص ميزانية الحكومة لعام 2020 بـ10%

أصدرت وزارة المالية العمانية منشورا بتخفيض موازنات الوزارات والوحدات الحكومية تنفيذا لتوجيهات قضت باتخاذ كافة الإجراءات المالية اللازمة لمواجهة الآثار الناتجة عن انخفاض أسعار النفط.



وتضمن التوجيهات إجراء تخفيض إضافي بنسبة 5% على الموازنة المعتمدة لجميع الوحدات المدنية والعسكرية والأمنية لعام 2020، ليصبح إجمالي التخفيض بنسبة 10%، بحسب ما ورد في وكالة "الأنباء العمانية" على تويتر.

وزارة المالية تصدر منشورًا ماليًّا رقم 16لعام 2020يتعلق بتخفيض موازنات الوزارات والوحدات الحكومية تنفيذا للتوجيهات السامية التي قضت باتخاذكافة الإجراءات الماليةاللازمةلمواجهةالآثار الناتجةعن انخفاض أسعار النفط والتي تؤدي إلى تحقيق الوفر المالي في الإنفاق والتقليل من عجز الموازنة — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) May 13, 2020

إلى جانب التفاوض مع أصحاب العقارات المستأجرة من قبل الوحدات الحكومية لتخفيض إيجاراتها بنسبة لا تقل عن 10%.



كما شملت وقف كافة الحفلات والفعاليات غير الضرورية كالاحتفالات السنوية وحفلات التدشين.

وكانت وكالة موديز، قد خفضت التصنيف الائتماني لسلطنة عمان، في مارس الماضي، إلى درجة أكبر في المستويات مرتفعة المخاطر.

وعزت ذلك إلى تراجع قوة البلاد المالية، وهو ما يتضح في ارتفاع الدين الحكومي وضعف مقاييس القدرة على تحمل الدين. وخفضت الوكالة التصنيف إلى ‭‭Ba2‬‬ من ‭‭Ba1‬‬ وغيرت النظرة المستقبلية إلى مستقرة.

تأتي هذه التطورات، في وقت كانت سلطنة عمان قد أعلنت تعليق جميع رحلات الطيران الداخلية والدولية من مطارات السلطنة وإليها بدءا من الأحد 29 مارس الماضي، مستثنيةً من ذلك رحلات محافظة مسندم ورحلات الشحن الجوي، وذلك بحسب ما ورد في مركز الأخبار العماني على تويتر.