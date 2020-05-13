لبنان ينهي المرحلة الأولى من محادثات مع صندوق النقد

قال وزير المالية اللبناني غازي وزني، اليوم الأربعاء، إن الحكومة وصندوق النقد الدولي، أتما المرحلة الأولى من المحادثات المتعلقة ببرنامج مساعدة، وإن بيروت "مرتاحة" حيال أجواء المباحثات.

وقال وزني في بيان "نحن مرتاحون لأجواء هذه المناقشات الأولية، ونتوقع أن تكون المناقشات المقبلة بناءة بالقدر ذاته".

وطلب لبنان رسميا مساعدة من صندوق النقد الدولي في الأول من مايو مع مواجهته لأزمة تُعتبر أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990، بحسب رويترز.

وهوت أسعار الليرة إلى مستويات غير مسبوقة حوالي 4 آلاف ليرة لكل دولار في السوق الثانوية، بموجب ضغوط كبرى على القطاع المصرفي، ومع غياب خطة إصلاح حكومية واضحة.